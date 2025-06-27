Сарри сообщил о желании покинуть Лацио менее чем через месяц после назначения
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри может покинуть клуб всего через менее чем месяц после назначения.
Как сообщает Мирко Николини, Сарри, который вернулся к «орлам» только 2 июня, уже сообщил о том, что хочет покинуть клуб.
Причина заключается в том, что Лацио, вероятно, не сможет регистрировать новичков до января следующего года.
Римский коллектив может получить трансферный бан из-за несоответствия финансовой отчетности по трем критериям: соотношение расходов к доходам, индекс ликвидности и уровень задолженности.
Если до конца трансферного окна итальянский клуб сможет обжаловать это решение успешно, то бан снимут.
Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус подпишет забивного форварда.
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