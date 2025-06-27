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Футбол

Сарри сообщил о желании покинуть Лацио менее чем через месяц после назначения

Маурицио не устраивают те условия, которые на самом деле существуют в клубе.
Сегодня, 19:37       Автор: Василий Медвидь

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри может покинуть клуб всего через менее чем месяц после назначения.

Как сообщает Мирко Николини, Сарри, который вернулся к «орлам» только 2 июня, уже сообщил о том, что хочет покинуть клуб.

Причина заключается в том, что Лацио, вероятно, не сможет регистрировать новичков до января следующего года.

Римский коллектив может получить трансферный бан из-за несоответствия финансовой отчетности по трем критериям: соотношение расходов к доходам, индекс ликвидности и уровень задолженности.

Если до конца трансферного окна итальянский клуб сможет обжаловать это решение успешно, то бан снимут.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус подпишет забивного форварда.

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