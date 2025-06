Лапорта рассказал о будущем де Йонга в Барселоне

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника Френки де Йонга.

По словам функционера, клуб хочет продлить контракт.

Joan Laporta: "Frenkie's renewal? The renewal is going in the right direction. We want him to stay for many years. He's a pillar of the team, as Koeman says. I hope he stays. He wants to, and I know he's happy at Barcelona. I don't see any major problems." pic.twitter.com/ct74stbvhW