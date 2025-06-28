Легенда клуба Ла Лиги начал тренерскую карьеру в неожиданном месте

Легенда Атлетик Бильбао Икер Муньяин начал тренерскую карьеру в 32 года.

Муньяин возглавил клуб из пятого испанского дивизиона ФК Дерио. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

За Атлетик Икер выступал с 2009 по 2024 год, он является воспитанником клуба. В 2024 году он оказался в Сан-Лоренцо, но провел за аргентинский клуб только один сезон.

32-летний экс-защитник также провел 2 матча за сборную Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда клуба Серии А вернется в Италию.

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