Легенда действующего обладателя Кубка Испании объявил об уходе из клуба

Легенда испанского Атлетик Бильбао Икер Муньяин покинет клуб летом этого года.

Об этом сам футболист объявил в видео, которое было записано клубной пресс-службой.

Читай также: "Ты е**ная легенда": Беллингем нецензурно взорвался после победы Реала над Барселоной

В стане басков вингер провел 15 лет, сыграв 557 матчей, в которых он забил 75 голов и отдал 77 ассистов.

По завершению этого сезона Муньяин станет свободным агентом. Дальнейшие карьерные шаги 31-летнего испанца пока остаются неизвестными.

Отметим, что недавно Икер и его команда завоевали 25-й Кубок Испании в истории Атлетика и первый за 40 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!