Легенда действующего обладателя Кубка Испании объявил об уходе из клуба
Икер Муньяин покинет Атлетик Бильбао.
Легенда испанского Атлетик Бильбао Икер Муньяин покинет клуб летом этого года.
Об этом сам футболист объявил в видео, которое было записано клубной пресс-службой.
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В стане басков вингер провел 15 лет, сыграв 557 матчей, в которых он забил 75 голов и отдал 77 ассистов.
По завершению этого сезона Муньяин станет свободным агентом. Дальнейшие карьерные шаги 31-летнего испанца пока остаются неизвестными.
Отметим, что недавно Икер и его команда завоевали 25-й Кубок Испании в истории Атлетика и первый за 40 лет.
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