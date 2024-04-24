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Легенда действующего обладателя Кубка Испании объявил об уходе из клуба

Икер Муньяин покинет Атлетик Бильбао.
Сегодня, 12:59
Икер Муньяин / Getty Images
Икер Муньяин / Getty Images

Легенда испанского Атлетик Бильбао Икер Муньяин покинет клуб летом этого года.

Об этом сам футболист объявил в видео, которое было записано клубной пресс-службой.

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В стане басков вингер провел 15 лет, сыграв 557 матчей, в которых он забил 75 голов и отдал 77 ассистов.

По завершению этого сезона Муньяин станет свободным агентом. Дальнейшие карьерные шаги 31-летнего испанца пока остаются неизвестными.

Отметим, что недавно Икер и его команда завоевали 25-й Кубок Испании в истории Атлетика и первый за 40 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атлетик Бильбао Икер Муньяин

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