Тоттенхэм нацелился на лидера одного из принципиальных соперников
Мохамед Кудус может оказаться в состоянии «шпор».
Лондонский Тоттенгем хочет усилить фланги атаки.
Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «шпоры» намерены подписать Мохамеда Кудуса из лагеря Вест Хэма. Клаусула в контракте ганца составляет 80 млн фунтов, но Тоттенхэм готов отдать только 60 млн фунтов.
Кудус - приоритетная цель подопечных Томаса Франка. Ради него они готовы нарушить необъявленное эмбарго на трансферы игроков «молотобойцев», которые являются одним из принципиальных соперников клуба.
В прошлом сезоне Мохамед провел 35 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.
Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм установил ценник на одного из лидеров.
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