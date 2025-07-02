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Футбол

Тоттенхэм нацелился на лидера одного из принципиальных соперников

Мохамед Кудус может оказаться в состоянии «шпор».
Сегодня, 00:55

Лондонский Тоттенгем хочет усилить фланги атаки.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «шпоры» намерены подписать Мохамеда Кудуса из лагеря Вест Хэма. Клаусула в контракте ганца составляет 80 млн фунтов, но Тоттенхэм готов отдать только 60 млн фунтов.

Кудус - приоритетная цель подопечных Томаса Франка. Ради него они готовы нарушить необъявленное эмбарго на трансферы игроков «молотобойцев», которые являются одним из принципиальных соперников клуба.

В прошлом сезоне Мохамед провел 35 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм установил ценник на одного из лидеров.

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