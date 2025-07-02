Амбициозный новичок саудовского чемпионата договорился об еще одном громкий трансфер
Неом подписал нового голкипера.
Саудовский Неом договорился об еще одном трансфере.
Как сообщает журналист Лоик Танзи, к новичку местного элитного дивизиона присоединится Марцин Булка из Ниццы. Игрок подпишет 4-летний контракт.
Сумма перехода Булки в саудовский клуб неизвестна. Поляком интересовались клубы АПЛ, в частности, Манчестер Юнайтед.
Отметим, что Неом представляет одноименный город, об основании которого власти Саудовской Аравии объявили в 2017 году. Город Неом является одним из самых амбициозных проектов страны, строительство которого продолжается до сих пор.
Ранее клуб подписал легенду французского Лиона.
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