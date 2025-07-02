Амбициозный новичок саудовского чемпионата договорился об еще одном громкий трансфер

Саудовский Неом договорился об еще одном трансфере.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, к новичку местного элитного дивизиона присоединится Марцин Булка из Ниццы. Игрок подпишет 4-летний контракт.

Сумма перехода Булки в саудовский клуб неизвестна. Поляком интересовались клубы АПЛ, в частности, Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Неом представляет одноименный город, об основании которого власти Саудовской Аравии объявили в 2017 году. Город Неом является одним из самых амбициозных проектов страны, строительство которого продолжается до сих пор.

Ранее клуб подписал легенду французского Лиона.

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