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Футбол

Арсенал определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно

Эберечи Эзе может оказаться в составе «канониров».
Сегодня, 16:59       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал хочет усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» нацелились на Эберечи Эзе. Англичанина сделали приоритетной целью на это трансферное окно.

В контракте Эзе есть клаусула в размере около 80 млн евро, но столичный клуб будет пытаться заключить сделку дешевле.

С Эберечи связывают и другие клубы, в частности, Баварию, Тоттенхэм и Ман Сити, но Арсенал продвинулся дальше всех и уже провел переговоры с агентом игрока.

Ранее Арсенал подписал вратаря из клуба-конкурента за «смешную сумму».

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