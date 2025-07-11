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Футбол

Асенсио: Я чувствую, что не справился с задачей на КЧМ

Защитник, можно сказать, извинился перед фанатами.
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
Рауль Асенсио / Getty Images
Рауль Асенсио / Getty Images

Защитник Реала Рауль Асенсио признал свой провал на клубном ЧМ.

22-летний испанец, можно сказать, провалил турнир, не раз подставив свою команду неуверенной игрой.

Вернувшись домой, Асенсио написал небольшой пост, в котором признал вину и поблагодарил болельщиков.

Мадридисты, подошел к концу сезон, в котором я исполнил мечту стать частью лучшего клуба в мире, но он завершается так, как я меньше всего хотел.

Я чувствую, что не справился с задачей на клубном чемпионате мира, который требовал от меня максимума, но сейчас пришло время отключиться и перезарядить батарейки.

Я желаю вам счастливых каникул, Hala Madrid!

Ранее также другой участник КЧМ присоединился к английскому клубу.

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