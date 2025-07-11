Асенсио: Я чувствую, что не справился с задачей на КЧМ
Защитник, можно сказать, извинился перед фанатами.
Защитник Реала Рауль Асенсио признал свой провал на клубном ЧМ.
22-летний испанец, можно сказать, провалил турнир, не раз подставив свою команду неуверенной игрой.
Вернувшись домой, Асенсио написал небольшой пост, в котором признал вину и поблагодарил болельщиков.
Мадридисты, подошел к концу сезон, в котором я исполнил мечту стать частью лучшего клуба в мире, но он завершается так, как я меньше всего хотел.
Я чувствую, что не справился с задачей на клубном чемпионате мира, который требовал от меня максимума, но сейчас пришло время отключиться и перезарядить батарейки.
Я желаю вам счастливых каникул, Hala Madrid!
Ранее также другой участник КЧМ присоединился к английскому клубу.
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