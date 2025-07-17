Реал решил избавиться от одного из защитников

Давид Алаба может покинуть клуб в скором времени.

Защитник Реала Давид Алаба может покинуть клуб уже этим летом, пишет AS.

Напомним, что в конце июня 31-летний австриец снова получил травму. В прошлом сезоне Алаба провел лишь семь матчей, и в два раза больше в позапрошлом.

Потому руководство клуба рассмтаривает вариант с продажей травматичного игрока уже сейчас, чтобы освободить активы.

Сам же Алаба намерен доработать до конца свой контракт, чтобы набрать форму перед ЧМ-26. Окончательное решение будет принято в зависимости от темпов восстановления австрийца.

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