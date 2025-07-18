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Футбол

Еще один клуб готовится вступить в гонку за Исаком

Аль-Хиляль рассматривает возможность трансфера.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Александр Исак / Getty Images
Александр Исак / Getty Images

Форвард Ньюкасла Александр Исак может получить еще один вариант продолжения карьеры, пишет Джанлука Ди Марцио.

Аль-Хиляль рассматривает возможность выкупить 25-летнего шведа.

Саудовский клуб готов предложить Ньюкаслу солидную сумму, чтобы убедить их продать игрока. О конкретной цифре инсайдер не сообщает.

Однако ранее Ливерпуль получил отказ, предложив "сорокам" порядка 80 млн евро.

К тому же неизвестно, насколько заинтересован сам Исак в переезде в Саудовскую Аравию.

Ранее также Манчестер Юнайтед наконец согласовал трансфер лидера Брентфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Исак

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