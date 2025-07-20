Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов

Дорогостоящий новичок так и не дебютировал на Бернабеу.

Мадридский Реал рассматривает вариант разрыва контракта с атакующим полузащитником Рейньером Жезусом. Бразилец не входит в планы наставника команды Хаби Алонсо, сообщает AS.

Латиноамериканец переехал в Испанию в январе 2020 года. Бразильский Фламенго тогда получил за воспитанника 30 млн евро. Однако, с тех пор Рейньер так и не провел ни минуты за основу Реала.

За игровой практикой хавбек путешествовал по арендам. Впрочем, в рядах дортмундской Боруссии (2 сезона), испанских Жироны и Гранады, итальянского Фрозиноне Рейньер не впечатлил. Контракт бразильца с Реалом действует до лета 2026-го.

Параллельно испанская Барселона проявила интерес к Родриго из мадридского Реала.

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