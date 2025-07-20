iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов

Дорогостоящий новичок так и не дебютировал на Бернабеу.
Сегодня, 11:07       Автор: Антон Федорцив
Рейньер Жезус / Getty Images
Рейньер Жезус / Getty Images

Мадридский Реал рассматривает вариант разрыва контракта с атакующим полузащитником Рейньером Жезусом. Бразилец не входит в планы наставника команды Хаби Алонсо, сообщает AS.

Латиноамериканец переехал в Испанию в январе 2020 года. Бразильский Фламенго тогда получил за воспитанника 30 млн евро. Однако, с тех пор Рейньер так и не провел ни минуты за основу Реала.

За игровой практикой хавбек путешествовал по арендам. Впрочем, в рядах дортмундской Боруссии (2 сезона), испанских Жироны и Гранады, итальянского Фрозиноне Рейньер не впечатлил. Контракт бразильца с Реалом действует до лета 2026-го.

Параллельно испанская Барселона проявила интерес к Родриго из мадридского Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Рейньер Жезус

Статьи по теме

Барселона нацелилась на сенсационное соглашение с Реалом Барселона нацелилась на сенсационное соглашение с Реалом
Куртуа определился с будущим в Реале Куртуа определился с будущим в Реале
Бетис нацелился на списанного Хаби Алонсо хавбека Бетис нацелился на списанного Хаби Алонсо хавбека
Реал попрощается с игроком, который провел в мадридском клубе 18 лет Реал попрощается с игроком, который провел в мадридском клубе 18 лет

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров

Последние новости

Европа13:03
Баколе: Дюбуа заслужил поражение нокаутом, потому что никак не изменился
Сборные13:00
Сборная Украины U-20 эпично проиграла Финляндии последний матч на молодежном Евробаскете
Европа12:37
Ливерпуль готов продать свою звезду, которая не хочет продлевать контракт
Бокс12:15
Усик забавно назвал победный удар против Дюбуа
Бокс11:59
Залужный отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Европа11:48
Ливерпуль договорился о трансфере альтернативы Исаку
Европа11:23
Лунин поздравил Усика и Лапина с победами
Европа11:07
Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов
Европа10:59
Наполи собрался помешать Интеру подписать их главную цель
Европа10:30
Барселона согласовала финансовые детали перехода Рэшфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK