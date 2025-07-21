Ветеран Атлетико решил разорвать с клубом контракт

Хавбек Атлетико Сауль Ньигес решил покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

30-летний испанец уже давно потерял место в стартовом составе "матрацников", но только сейчас решился уйти.

Ожидается, что Сауль разорвет контракт и в качестве свободного агента присоединится к Трабзонспору. Турки готовы дать испанцу трехлетний контракт.

Напомним, что Ньигес был в системе Атлетико с 2008 года. Он провел 427 матчей за клуб, завоевав с ним шесть трофеев.

Ранее также сообщалось, что Барселона в шаге от трансфера Рэшфорда.

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