iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ветеран Атлетико решил разорвать с клубом контракт

Сауль Ньигес переедет в Турцию.
Сегодня, 00:42       Автор: Андрей Безуглый
Сауль Ньигес / Getty Images
Сауль Ньигес / Getty Images

Хавбек Атлетико Сауль Ньигес решил покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

30-летний испанец уже давно потерял место в стартовом составе "матрацников", но только сейчас решился уйти.

Ожидается, что Сауль разорвет контракт и в качестве свободного агента присоединится к Трабзонспору. Турки готовы дать испанцу трехлетний контракт.

Напомним, что Ньигес был в системе Атлетико с 2008 года. Он провел 427 матчей за клуб, завоевав с ним шесть трофеев.

Ранее также сообщалось, что Барселона в шаге от трансфера Рэшфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Ньигес

Статьи по теме

Севилья в ожидании: Сауль и Атлетико не могут договориться о расторжении контракта Севилья в ожидании: Сауль и Атлетико не могут договориться о расторжении контракта
Атлетико решился на продажу своего ветерана Атлетико решился на продажу своего ветерана
Ювентус нашел замену Погба в Атлетико Ювентус нашел замену Погба в Атлетико
Маркос Алонсо: Сауль великий игрок и отличный парень Маркос Алонсо: Сауль великий игрок и отличный парень

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Ветеран Атлетико решил разорвать с клубом контракт
Европа00:15
Барселона завершает трансфер Рэшфорда
Вчера, 23:40
Формула 123:40
Вольфф: Не уверен, что решение поставлять двигатели Макларен было правильным
Бокс23:12
"Претендент номер один": Промоутер Паркера призвал Усика дать бой его подопечному
Европа22:52
Ливерпуль определился с заменой Диасу
Бокс22:18
"Это не игра, это опасно": Промоутер отреагировал на намерения устроить Полу бой с Джошуа
Украина22:10
Александрия подписала бразильского хавбека
Европа21:20
Манчестер Сити повесил ценник на своего хавбека
Бокс21:15
"Бой был санкционирован": Промоутер назвал следующего соперника Усика
Бокс20:49
Усик - Дюбуа: опубликованы записки судей боя на момент нокаута
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK