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Футбол

Барселона завершает трансфер Рэшфорда

Англичанин должен быть представлен уже во вторник.
Сегодня, 00:15       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд уже практически стал игроком Барселоны, пишет AS.

В воскресенье вечером англичанин уже прибыл в столицу Каталонии.

В понедельник, 21 июля, Рэшфорд должен будет пройти медосмотр, а затем уже подпишет контракт.

При этом форвард все еще восстанавливается после травмы задней поврехности бедра, и каталонцы об этом знают. Каких-либо проблем во время медосмотра не ожидается.

А уже во вторник Барселона должна представить Рэшфорда в качестве своего игрока, чтобы в четверг он смог отправиться с командой в турне.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль следит за звездой Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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