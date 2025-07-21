Барселона завершает трансфер Рэшфорда

Англичанин должен быть представлен уже во вторник.

Маркус Рэшфорд уже практически стал игроком Барселоны, пишет AS.

В воскресенье вечером англичанин уже прибыл в столицу Каталонии.

В понедельник, 21 июля, Рэшфорд должен будет пройти медосмотр, а затем уже подпишет контракт.

При этом форвард все еще восстанавливается после травмы задней поврехности бедра, и каталонцы об этом знают. Каких-либо проблем во время медосмотра не ожидается.

А уже во вторник Барселона должна представить Рэшфорда в качестве своего игрока, чтобы в четверг он смог отправиться с командой в турне.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль следит за звездой Реала.

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