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Футбол

Ливерпуль определился с заменой Диасу

Мерсисайдцы могут сделать еще один громкий трансфер.
Вчера, 22:52       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Ливерпуль может совершить очередной громкий трансфер, пишет L’Equipe.

Французское издание утверждает, что в случае продажи Луиса Диаса мерсисайдцы подпишут Родриго.

Напомним, что колумбиец интересует Баварию, а бразилец не нужен Реалу, хоть и оценивается в примерно 100 млн евро.

Также за ситуацией с Родриго следит Арсенал, который при этом уже подписал игрока на ту же позицию.

Ранее также Манчестер Сити повесил ценник на своего хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родриго Гоэс

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