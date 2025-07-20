Ливерпуль определился с заменой Диасу

Мерсисайдцы могут сделать еще один громкий трансфер.

Ливерпуль может совершить очередной громкий трансфер, пишет L’Equipe.

Французское издание утверждает, что в случае продажи Луиса Диаса мерсисайдцы подпишут Родриго.

Напомним, что колумбиец интересует Баварию, а бразилец не нужен Реалу, хоть и оценивается в примерно 100 млн евро.

Также за ситуацией с Родриго следит Арсенал, который при этом уже подписал игрока на ту же позицию.

Ранее также Манчестер Сити повесил ценник на своего хавбека.

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