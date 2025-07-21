Реал определился с подходом к трансферу своей главной цели

Мадридский Реал определился с переговорной стратегией относительно трансфера Ибраима Конате из Ливерпуля.

Как сообщает Football Insider, мадридцы не собираются идти на условия Ливерпуля. Испанский клуб готов ждать Конате до следующего года, когда он станет свободным агентом.

Этим летом «сливочные» могут предложить мерсисайдцам «маленькую» сумму, которая не удовлетворит их оценку игрока в размере 40 млн евро.

Стоит отметить, что игроком интересуется и ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может «избавиться» от дорогостоящего игрока, который так и не сыграл за клуб.

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