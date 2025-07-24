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Футбол

Новичок Лиги 1 отдал рекордную сумму за защитника Порту

Столичный клуб основательно усиливается.
Сегодня, 00:58       Автор: Антон Федорцив
Отавио / ФК Париж
Отавио / ФК Париж

Французский Париж в третий раз за лето обновил клубный трансферный рекорд. "Темно-синие" подписали центрбека Отавио, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец подписал 5-летний контракт с Парижем. Португальский Порту получил за Отавио ориентировочно 17 млн евро. В позапрошлую зиму "драконы" отдали за него 12,31 млн.

В прошлом сезоне Отавио сыграл 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее Париж потратил 18 млн в евровалюте на троих исполнителей. В частности, защитник Ноа Санги обошелся в 9,5 млн.

Тем временем французский ПСЖ предоставил молодой звезде статус неприкосновенного.

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