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Футбол

Моуринью стремится забрать списанного защитника Реала

Португалец лично взялся за трансфер.
Сегодня, 12:16       Автор: Антон Федорцив
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Стамбульский Фенербахче положил глаз на очередную звезду. Ряды "желтых канареек" может пополнить защитник мадридского Реала Давид Алаба, сообщает A Spor.

С австрийцем встретился наставник турецкого гранда Жозе Моуринью. Фенербахче готов удовлетворить финансовые аппетиты Алабы. Сам универсал хотел получить все выплаты по контракту со "сливочными" (22,5 млн евро до налогообложения).

В прошлом сезоне Алаба провел всего 14 поединков во всех турнирах, а в позапрошлом чуть больше – 17 матчей. Защитник был стабильным игроком основы Реала в кампании 2021/22. Хаби Алонсо не рассчитывает на него.

Параллельно Реал решил отпустить в Бразилию атакующего хавбека Рейньера Жезуса.

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