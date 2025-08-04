Реал отпустит нереализованного таланта в Бразилию
Королевский клуб совершил ошибку с трансфером.
Атакующий полузащитник Рейньер Жезус покинет мадридский Реал. Бразилец перейдет в Атлетико Минейро, сообщает Globo.
"Петушки" согласовали с потенциальным новичком контракт на 4,5 года. Рейньер достанется бразильскому гранду бесплатно. "Сливочные" согласились расторгнуть контракт с ним в обмен на сохранение 50 % прав на футболиста.
Рейньер перебрался в Реал в январе 2020-го из бразильского Фламенго. "Сливочные" отдали за него 30 млн евро, но с тех пор хавбек так и не дебютировал за клуб. Вместо этого бразилец путешествовал по арендам (Боруссия Д, Жирона, Фрозиноне, Гранада).
Напомним, ранее Реал отпустил собственного воспитанника в итальянский Комо.
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