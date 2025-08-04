iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал отпустит нереализованного таланта в Бразилию

Королевский клуб совершил ошибку с трансфером.
Сегодня, 00:59       Автор: Антон Федорцив
Рейньер Жезус / Getty Images
Рейньер Жезус / Getty Images

Атакующий полузащитник Рейньер Жезус покинет мадридский Реал. Бразилец перейдет в Атлетико Минейро, сообщает Globo.

"Петушки" согласовали с потенциальным новичком контракт на 4,5 года. Рейньер достанется бразильскому гранду бесплатно. "Сливочные" согласились расторгнуть контракт с ним в обмен на сохранение 50 % прав на футболиста.

Рейньер перебрался в Реал в январе 2020-го из бразильского Фламенго. "Сливочные" отдали за него 30 млн евро, но с тех пор хавбек так и не дебютировал за клуб. Вместо этого бразилец путешествовал по арендам (Боруссия Д, Жирона, Фрозиноне, Гранада).

Напомним, ранее Реал отпустил собственного воспитанника в итальянский Комо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атлетико Минейро Реал Мадрид Рейньер Жезус

Статьи по теме

Комо приютил нового таланта Реала Комо приютил нового таланта Реала
Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал
Реал продлил контракт с баскетбольной легендой Реал продлил контракт с баскетбольной легендой
Два игрока претендуют на "десятку" в Реале Два игрока претендуют на "десятку" в Реале

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны00:59
Реал отпустит нереализованного таланта в Бразилию
Формула 100:22
"Не сбрасывайте меня со счетов": Хэмилтон пообещал перезапустить сезон
Вчера, 23:51
Другие страны23:51
Бывший защитник Арсенала перебрался в МЛС
Европа23:45
Тоттенхэм всерьез рассматривает подписание звезды Реала
Европа23:15
Борнмут с Забарным уступил Вест Хэму в товарищеском матче
Украина23:15
УПЛ: Полесье одолело Карпаты, Шахтер дожал Эпицентр, Кудровка унизила Александрию
Европа22:56
Тоттенхэм оформил переход хавбека Баварии
Формула 122:45
Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл
Европа22:27
Интер нашел альтернативы лидеру Аталанты
Европа22:02
Нуньес в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK