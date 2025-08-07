iSport.ua
Легионер Динамо вернулся в свой старый клуб

Джастин Лонвейк будет выступать за Фортуну Ситтард.
Сегодня, 19:53       Автор: Василий Медвидь
Джастин Лонвейк / Getty Images
Джастин Лонвейк / Getty Images

Киевское Динамо отпустило своего легионера.

Нидерландский хавбек Джастин Лонвейк перешел в Фортуну Ситтард. Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

Лонвейк будет выступать за нидерландский клуб в аренде. Ситтардцы будут иметь возможность выкупить игрока после завершения срока аренды.

Джастин уже играл за Фортуну в первом полугодии прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер отдал легионера новичку Бундеслиги.

