Легенда футбольных мемов может стать одноклубником Трубина

Вингер Манчестер Юнайтед Антони заинтересовал еще один клуб.

Как сообщает издание Goal, бразильца в своем составе хочет видеть Бенфика, однако клубы не могут договориться между собой о структуре перехода.

Лиссабонцы хотят арендовать футболиста с правом выкупа, а манкунианцы настаивают сразу на полноценном приобретении.

Также Антони хочет вернуть Бетис, но «зеленые» считают запросы МЮ непосильными для себя. Английский клуб хочет получить за своего игрока не менее 40 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что фаны МЮ запустили сбор средств на новый трансфер.

