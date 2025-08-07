iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда футбольных мемов может стать одноклубником Трубина

Антони заинтересовал Бенфику.
Сегодня, 21:03       Автор: Василий Медвидь

Вингер Манчестер Юнайтед Антони заинтересовал еще один клуб.

Как сообщает издание Goal, бразильца в своем составе хочет видеть Бенфика, однако клубы не могут договориться между собой о структуре перехода.

Лиссабонцы хотят арендовать футболиста с правом выкупа, а манкунианцы настаивают сразу на полноценном приобретении.

Также Антони хочет вернуть Бетис, но «зеленые» считают запросы МЮ непосильными для себя. Английский клуб хочет получить за своего игрока не менее 40 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что фаны МЮ запустили сбор средств на новый трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Полесье уверенно переиграло Пакш в первом матче квалификации Лиги конференций Полесье уверенно переиграло Пакш в первом матче квалификации Лиги конференций
Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы
Тоттенхэм может присоединиться к борьбе за нападающего их принципиального соперника Тоттенхэм может присоединиться к борьбе за нападающего их принципиального соперника
Рено отклонил предложение продать аутсайдера Формулы-1 Рено отклонил предложение продать аутсайдера Формулы-1

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Полесье уверенно переиграло Пакш в первом матче квалификации Лиги конференций
Лига Европы22:54
Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы
Европа22:31
Тоттенхэм может присоединиться к борьбе за нападающего их принципиального соперника
Формула 122:22
Рено отклонил предложение продать аутсайдера Формулы-1
Европа21:56
Наполи отпустил нападающего в середняк Серии A
Европа21:53
Гризманн может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
Европа21:18
Бавария отправила запрос относительно форварда Челси
Европа21:03
Легенда футбольных мемов может стать одноклубником Трубина
Лига Европы20:55
Панатинаикос - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
20:37
Фанаты МЮ запустили сбор средств на новый дорогостоящий трансфер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK