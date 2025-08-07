Топ-клуб АПЛ делал предложение по трансферу одного из открытий прошлого сезона Серии А

Нико Пас мог оказаться в Тоттенхэме.

Лондонский Тоттенхэм стремился усилиться талантливым аргентинцем Нико Пасом.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «шпоры» делали предложение Комо в размере 40 млн евро. Амбициозный итальянский клуб ответил отказом.

«Лардиджани» оценивают свой главный актив в 70 млн евро.

В прошлом сезоне Нико стал одним из прорывов Серии А, оформив 9 ассистов и забив 6 голов в 35 матчах.

