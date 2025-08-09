iSport.ua
Миколенко травмировался в последнем матче предсезонной подготовки

Детали повреждения пока неизвестны.
Сегодня, 17:47       Автор: Василий Медвидь

В рамках подготовки к сезону-2025/26 Эвертон проводит контрольный матч против Ромы.

На 12-й минуте поединка украинец Виталий Миколенко получил травму. Защитник повредил приводящую мышцу.

Детали повреждения, вероятно, будут понятны после окончания встречи.

Стоит отметить, что игра между Эвертоном и Ромой является первой на новом стадионе «ирисок», который называется Хилл Дикинсон Стедиум.

Напомним, ранее Борнмут нашел замену Забарному.

