Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель

Трансфер Карлоса Балебы возможен только после ухода Расмуса Хойлунда и Алехандро Гарначо.

Английский Манчестер Юнайтед вступит в переговоры о трансфере Карлоса Балеба при одном условии.

Как сообщает журналист Роб Доусон, манкунианцам сначала нужно продать кого-то, прежде чем удовлетворить требования Брайтона. Вероятно, коллектив Рубена Аморима расстанется с Расмусом Хойлундом и Алехандро Гарначо.

За датчанина и аргентинца клуб хочет получить в сумме 100 млн фунтов, чего как раз хватит для перехода Балеба.

Что касается требований самого камерунца, то это пока непонятно, однако, игрок, похоже, открыт к переходу, в частности, Карлос сегодня находится вне заявки на товарищеский матч Брайтона.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может продать Хойлунда в итальянский топ-клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!