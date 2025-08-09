iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель

Трансфер Карлоса Балебы возможен только после ухода Расмуса Хойлунда и Алехандро Гарначо.
Сегодня, 19:26       Автор: Василий Медвидь

Английский Манчестер Юнайтед вступит в переговоры о трансфере Карлоса Балеба при одном условии.

Как сообщает журналист Роб Доусон, манкунианцам сначала нужно продать кого-то, прежде чем удовлетворить требования Брайтона. Вероятно, коллектив Рубена Аморима расстанется с Расмусом Хойлундом и Алехандро Гарначо.

За датчанина и аргентинца клуб хочет получить в сумме 100 млн фунтов, чего как раз хватит для перехода Балеба.

Что касается требований самого камерунца, то это пока непонятно, однако, игрок, похоже, открыт к переходу, в частности, Карлос сегодня находится вне заявки на товарищеский матч Брайтона.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может продать Хойлунда в итальянский топ-клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027 Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Сборные19:29
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Европа19:26
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Теннис19:10
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Европа18:57
Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ
Европа18:42
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Европа18:28
Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба
Украина17:55
УПЛ: Кривбасс одержал победу над Металлистом 1925, ЛНЗ переиграл Эпицентр
Европа17:47
Миколенко травмировался в последнем матче предсезонной подготовки
Европа17:33
Борнмут быстро нашел замену Забарному
Украина17:28
ЛНЗ одержал домашнюю победу над Эпицентром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK