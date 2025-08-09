Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Английский Манчестер Юнайтед вступит в переговоры о трансфере Карлоса Балеба при одном условии.
Как сообщает журналист Роб Доусон, манкунианцам сначала нужно продать кого-то, прежде чем удовлетворить требования Брайтона. Вероятно, коллектив Рубена Аморима расстанется с Расмусом Хойлундом и Алехандро Гарначо.
За датчанина и аргентинца клуб хочет получить в сумме 100 млн фунтов, чего как раз хватит для перехода Балеба.
Что касается требований самого камерунца, то это пока непонятно, однако, игрок, похоже, открыт к переходу, в частности, Карлос сегодня находится вне заявки на товарищеский матч Брайтона.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может продать Хойлунда в итальянский топ-клуб.
