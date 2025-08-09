Моес прокомментировал травму Миколенко

Пока что сроки восстановления нам неизвестны.

Руководитель Эвертона Дэвид Мойес высказался о травме Виталия Миколенко.

По словам шотландца, защитнику нужно пройти обследование.

"Нам нужно подождать, чтобы что-то понять.

Он должен пройти обследование, он не мог этого сделать пока", - заявил Мойес.

Стоит отметить, что, скорее всего, Миколенко пропустит около месяца из-за травмы ведущей мышцы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!