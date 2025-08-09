iSport.ua
ПСЖ подписал нового вратаря

Замена Доннарумми или представителю террористов?
Сегодня, 21:32       Автор: Василий Медвидь

Французский ПСЖ усилил позицию голкипера.

Как сообщает пресс-служба парижан, к команде присоединился Люка Шевалье. Сумма трансфера по неофициальным данным составила 40 млн евро.

Контракт с французом подписан на 5 лет. Зарплата Люки неизвестна.

В прошлом сезоне голкипер провел за Лилль 34 матча в Лиге 1, из которых 11 отыграл на ноль. Пропустил 36 мячей.

Напомним, ранее была раскрыта зарплата Ильи Забарного в ПСЖ.

Напомним, ранее была раскрыта зарплата Ильи Забарного в ПСЖ.


