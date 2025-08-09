ПСЖ подписал нового вратаря
Замена Доннарумми или представителю террористов?
Французский ПСЖ усилил позицию голкипера.
Как сообщает пресс-служба парижан, к команде присоединился Люка Шевалье. Сумма трансфера по неофициальным данным составила 40 млн евро.
Контракт с французом подписан на 5 лет. Зарплата Люки неизвестна.
В прошлом сезоне голкипер провел за Лилль 34 матча в Лиге 1, из которых 11 отыграл на ноль. Пропустил 36 мячей.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025
