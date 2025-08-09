iSport.ua
Азар рассказал, почему достаточно рано завершил карьеру

Перестал получать удовольствие.
Вчера, 22:33       Автор: Василий Медвидь

Легенда Челси и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своем решении завершить карьеру футболиста несколько сезонов назад в возрасте 32 лет.

По словам экс-игрока, он перестал получать удовольствие от выступлений.

"Я ушел из профессионального футбола, потому что мне больше не доставляло удовольствия все, что связано с игрой. Мне нравились 90 минут на поле, но не все остальное: переезды, постоянные тренировки, освещение в СМИ.

Сейчас наставники работают больше, чем футболисты, все время сидят за компьютером со своими ассистентами. Мне это не нравится. Мне 34 года, а не 42, как считают некоторые.

Если я захочу стать тренером — у меня есть время. Сейчас я могу видеть много вещей, уделять время своим детям и жить спокойнее", - сказал Азар.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал хочет подписать центрального защитника следующим летом.

