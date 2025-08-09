iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль подтвердил уход своего провального трансфера

Дарвин Нуньес продолжит карьеру в Аль-Хиляле.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь

Английский Ливерпуль подтвердил уход своего форварда.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, Дарвин Нуньес покидает команду. Уругвайский футболист продолжит карьеру в Аль-Хиляли.

Сумма трансфера по неофициальным данным составляет 55 млн фунтов. Нападающий подписал контракт с саудовцами на 5 лет, финансовые детали неизвестны.

Напомним, что Милан, который интересовался Нуньесом, переключился на другого нападающего из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-игрок топ-клуба АПЛ присоединился к гранду экзотического чемпионата Экс-игрок топ-клуба АПЛ присоединился к гранду экзотического чемпионата
Хакими впервые прокомментировал подозрение в изнасиловании Хакими впервые прокомментировал подозрение в изнасиловании
Пресс-служба Золотого мяча оконфузилась, поздравив одного из обладателей награды с Днем рождения Пресс-служба Золотого мяча оконфузилась, поздравив одного из обладателей награды с Днем рождения
Топ-клуб АПЛ нашел замену своему травмированному лидеру Топ-клуб АПЛ нашел замену своему травмированному лидеру

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Экс-игрок топ-клуба АПЛ присоединился к гранду экзотического чемпионата
Европа00:24
Хакими впервые прокомментировал подозрение в изнасиловании
Вчера, 23:59
Европа23:59
Пресс-служба Золотого мяча оконфузилась, поздравив одного из обладателей награды с Днем рождения
Европа23:26
Топ-клуб АПЛ нашел замену своему травмированному лидеру
Европа22:59
Ливерпуль подтвердил уход своего провального трансфера
Сборные22:55
"Некоторые ублюдки не приезжают": Тренер сборной Украины жестко высказался о кадровой ситуации
Европа22:33
Азар рассказал, почему достаточно рано завершил карьеру
Европа21:59
Барселона объявила об уходе возрастного защитника
Европа21:59
Ньюкасл решил блокировать трансфер своего ключевого форварда
Европа21:32
ПСЖ подписал нового вратаря
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK