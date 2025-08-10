Хакими впервые прокомментировал подозрение в изнасиловании

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими высказался о том, что его подозревают в изнасиловании.

По словам марокканца, он остается спокойным, ведь знает, что ничего противозаконного не делал.

"Я не нервничаю. Ложные обвинения – это ужасно и неправильно. Я не пожелал бы проходить через это даже врагам. Я знаю, что правда станет известна.

Мне нечего себе упрекать, люди, которые меня знают, это понимают. Я спокоен и уделяю внимание важным вещам в жизни – семье и футболу. Как я уже сказал, правда раскроется», – сказал Хакими в интервью для Canal+.

Отметим, что в телефоне возможной жертвы Ашрафа нашли переписку с ее подругой, которая намекает на то, что она заранее спланировала обвинить игрока в насилии.

