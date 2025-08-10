Экс-игрок топ-клуба АПЛ присоединился к гранду экзотического чемпионата

Мексиканская Америка осуществила громкий трансфер.

К клубу присоединился французский вингер Аллан Сен-Максимен. Об этом сообщила пресс-служба местного гранда.

Финансовые детали перехода игрока неизвестны. Понятно только то, что это полноценный трансфер.

В прошлом сезоне игрок выступал за Фенербахче. Также он успел поиграть за Ньюкасл, Ниццу и Аль-Ахли.

Напомним, ранее сообщалось, что другой мексиканский топ-клуб хочет усилиться Гризманном.

