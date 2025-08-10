iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брентфорд Ярмолюка нашел замену лидеру в клубе, где выступает другой украинец

«Пчелы» нацелились на подписание Данго Уаттары.
Сегодня, 13:09       Автор: Василий Медвидь
Данго Уаттара / Getty Images
Данго Уаттара / Getty Images

Брентфорд нашел замену Бриану Мбемо, который перешел в МЮ.

Как сообщает Sky Sports, «пчелы» инициировали начало переговоров с Борнмутом относительно Данго Уаттары. На данный момент потенциальная сделка не находится на продвинутой стадии.

23-летний представитель Буркина-Фасо готов рассмотреть смену клубной прописки.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут нашел замену Забарному, который в ближайшее время должен перейти в ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Оболонь минимально переиграла Александрию Оболонь минимально переиграла Александрию
Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ
Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх
Бущан может покинуть саудовский клуб Бущан может покинуть саудовский клуб

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Украина15:04
Оболонь минимально переиграла Александрию
Европа14:44
Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ
Другие14:40
Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх
Другие страны14:19
Бущан может покинуть саудовский клуб
Европа13:38
Эвертон Миколенко близок к подписанию проблемного вингера топ-клуба АПЛ
Другие13:31
Украинец Мочульский третий раз триумфовал на Всемирных играх в джиу-джитсу
Европа13:09
Брентфорд Ярмолюка нашел замену лидеру в клубе, где выступает другой украинец
Европа12:44
"Никогда такого не говорил": Тренер Ромы признался, как относится к Довбику
Водные12:39
Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025
Европа11:59
Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK