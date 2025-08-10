iSport.ua
Эвертон Миколенко близок к подписанию проблемного вингера топ-клуба АПЛ

Джек Грилиш может оказаться в составе мерсисайдцев.
Сегодня, 13:38       Автор: Василий Медвидь
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Английский Эвертон хочет улучшить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Пола Джойса, «ириски» приближаются к переходу Джека Грилиша. Англичанин открыт для перехода, поэтому переговоры продвигаются в правильном направлении.

Грилиш должен перейти в Эвертон на правах аренды. Мерсисайдцы обсуждают с Ман Сити условия сделки.

Отметим, что в составе «горожан» Джек имел статус игрока ротации и чаще запоминался своей страстью к вечеринкам и алкоголю, чем какими-то футбольными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Мойес прокомментировал травму Миколенко в последнем предсезонном матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


