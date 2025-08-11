iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Известный инсайдер подтвердил, что Доннарумма покинет ПСЖ

Сегодня, 19:27       Автор: Василий Медвидь

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о Джанлуиджи Доннарумме.

Итальянец сообщил, что его соотечественник должен покинуть ПСЖ этим летом или следующим, поскольку его отношения с клубом разрушены из-за невозможности подписания нового контракта.

В услугах Доннаруммы заинтересован ряд клубов АПЛ, которые готовы приобрести его уже этим летом.

В свою очередь, ПСЖ доверяет Люке Шевалье, которого приобрели недавно.

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
