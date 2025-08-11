iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник топ-клуба АПЛ может перейти в другой топовый чемпионат

Киран Триппье заинтересовал Монако.
Сегодня, 20:33       Автор: Василий Медвидь

Французский Монако может усилить свою защиту опытным футболистом.

Как сообщает Sky Sports, монегаски заинтересовались Кираном Триппье из Ньюкасла. В ближайшее время «сороки» могут получить предложение по Триппье.

Эдди Гау не настроен на продажу Кирана, поскольку считает его ключевым игроком для своего клуба, а позиция самого 34-летнего игрока относительно трансфера пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма должен покинуть ПСЖ этим или следующим летом.

