iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украина U21 - Венгрия U21: онлайн транляция матча квалификации Евро-2027

Представляет вашему вниманию трансляцию поединка нашей команды.
Вчера, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Молодежная сборная Украины / УАФ
Молодежная сборная Украины / УАФ

В пятницу, 10 октября, молодежная сборная Украины примет сборную Венгрии в рамках 2-го тура квалификации Евро-2027.

Поединок пройдет в Словении, на городском стадионе Фазанерия в Мурска-Суботе. Начало матча запланировано на 19:00.

Онлайн трансляция матча Украина U21 - Венгрия U21

Онлайн трансляция матча доступна на официальном Youtube-канале УАФ.

Ранее также стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026 Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026 Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию "Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
Ребров: Победа сегодня была на первом месте Ребров: Победа сегодня была на первом месте

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK