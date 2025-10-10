Молодежная сборная Украины представила состав на матч квалификации Евро-2027
Уже сегодня состоится поединок второго тура.
Сборная Украины по футболу U-21 представила состав на матч против Венгрии.
Напомним, что сегодня, 10 октября, молодежная команда встретится с ровестниками из Венгрии в рамках квалификации на Евро-2027.
Матч состоится в Словении, будет условно домашним для нашей команды, и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Состав молодежной сборной Украина на матч против Венгрии
Украина: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Крупский, Варфоломеев, Лосенко, Саленко, Тутеров, Слесар, Степанов
Запасные: Пахолюк, Огарков, Попов, Протасевич, Холод, Пастух, Глущенко, Маткевич, Гусол
Напомним, что в первом матче наша комнада одолела Литву, благодаря чему возглавила свою группу.
