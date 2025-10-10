Молодежная сборная Украины представила состав на матч квалификации Евро-2027

Уже сегодня состоится поединок второго тура.

Сборная Украины по футболу U-21 представила состав на матч против Венгрии.

Напомним, что сегодня, 10 октября, молодежная команда встретится с ровестниками из Венгрии в рамках квалификации на Евро-2027.

Матч состоится в Словении, будет условно домашним для нашей команды, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Состав молодежной сборной Украина на матч против Венгрии

Украина: Домчак, Корнийчук, Михавко, Захарченко, Крупский, Варфоломеев, Лосенко, Саленко, Тутеров, Слесар, Степанов

Запасные: Пахолюк, Огарков, Попов, Протасевич, Холод, Пастух, Глущенко, Маткевич, Гусол

Напомним, что в первом матче наша комнада одолела Литву, благодаря чему возглавила свою группу.

