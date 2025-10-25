iSport.ua
IFFHS объявила номинантов на звание лучшего вратаря 2025 года. Есть ли в списке украинцы?

IFFHS представила топ-20 лучших вратарей мира.
Сегодня, 12:13       Автор: Валентина Чорноштан
Барт Вербрюгген / Getty Images
Барт Вербрюгген / Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшего вратаря 2025 года.

В список вошли 20 голкиперов, среди которых украинцев не оказалось.

  • Барт Вербрюгген (Брайтон),
  • Давид Райя (Арсенал),
  • Диогу Кошта (Порту),
  • Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити),
  • Георгий Мамардашвили (Ливерпуль),
  • Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд),
  • Ян Облак (Атлетико),
  • Джордан Пикфорд (Эвертон),
  • Люка Шевалье (ПСЖ),
  • Мануэль Нойер (Бавария),
  • Роберт Санчес (Челси),
  • Тибо Куртуа (Реал),
  • Унаи Симон (Атлетик),
  • Ян Зоммер (Интер),
  • Алиссон (Ливерпуль),
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла),
  • Яссин Буну (Аль-Хилаль),
  • Андре Онана (Трабзонспор),
  • Зион Судзуки (Парма),
  • Луис Малагон Веласкес (Америка).

Результаты станут известны после 10 декабря.

