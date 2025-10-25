IFFHS объявила номинантов на звание лучшего вратаря 2025 года. Есть ли в списке украинцы?
IFFHS представила топ-20 лучших вратарей мира.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшего вратаря 2025 года.
В список вошли 20 голкиперов, среди которых украинцев не оказалось.
- Барт Вербрюгген (Брайтон),
- Давид Райя (Арсенал),
- Диогу Кошта (Порту),
- Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити),
- Георгий Мамардашвили (Ливерпуль),
- Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд),
- Ян Облак (Атлетико),
- Джордан Пикфорд (Эвертон),
- Люка Шевалье (ПСЖ),
- Мануэль Нойер (Бавария),
- Роберт Санчес (Челси),
- Тибо Куртуа (Реал),
- Унаи Симон (Атлетик),
- Ян Зоммер (Интер),
- Алиссон (Ливерпуль),
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла),
- Яссин Буну (Аль-Хилаль),
- Андре Онана (Трабзонспор),
- Зион Судзуки (Парма),
- Луис Малагон Веласкес (Америка).
Результаты станут известны после 10 декабря.
