iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик лишился очередного конкурента

"Волки" потеряли еще одного нападающего.
Сегодня, 12:50       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик и Пауло Дибала / Getty Images
Артем Довбик и Пауло Дибала / Getty Images

Итальянская Рома понесла кадровые потери в 10-м туре Серии A. Аргентинец Пауло Дибала получил травму в противостоянии с Миланом, сообщает GianlucaDiMarzio.com.

"Наибольшая проблема – травма Дибалы. Он получил повреждение, исполняя пенальти, а когда случается такое, то это серьезно. Очень досадно, потому что он играл отлично, на своем уровне. Надеемся на его быстрое возвращение, ведь он значительно повысит качество нашей атаки", – заявил наставник "волков" Джан Пьеро Гасперини.

Скорее всего, нападающий возобновится после международной паузы в середине ноября. Таким образом, Дибала пропустит матчи против шотландского Рейнджерс и Удинезе. Единственной опцией в центре атаки римлян остался Артем Довбик.

Напомним, накануне Рома минимально проиграла Милану на выезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала артем довбик

Статьи по теме

Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом
Милан минимально одолел Рома Довбика Милан минимально одолел Рома Довбика
Дончич превзошёл легенду Лейкерс по результативности в начале сезона Дончич превзошёл легенду Лейкерс по результативности в начале сезона
Реал потерял вундеркинда перед противостоянием с Ливерпулем Реал потерял вундеркинда перед противостоянием с Ливерпулем

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

НБА14:56
Дончич превзошёл легенду Лейкерс по результативности в начале сезона
Лига Чемпионов14:54
Реал потерял вундеркинда перед противостоянием с Ливерпулем
Формула 114:30
Ральф Шумахер дал совет Пиастри относительно борьбы за титул
Европа14:26
Защитник Арсенала объяснил, почему отказался от перехода в Реал
Лига конференций14:02
Защитник Динамо: "Надоело проигрывать каждый раз пропуская 2 или больше"
НХЛ13:51
Первый номер драфта-2025 побил рекорд легенды НХЛ
Европа13:37
В Реале разногласия по поводу будущего Родриго
Европа13:17
Барселона положила глаз на бомбардира из Лиги 1
Европа12:55
Бывший тренер Ромы может возглавить Дженоа
Европа12:50
Довбик лишился очередного конкурента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK