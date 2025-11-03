Довбик лишился очередного конкурента

"Волки" потеряли еще одного нападающего.

Итальянская Рома понесла кадровые потери в 10-м туре Серии A. Аргентинец Пауло Дибала получил травму в противостоянии с Миланом, сообщает GianlucaDiMarzio.com.

"Наибольшая проблема – травма Дибалы. Он получил повреждение, исполняя пенальти, а когда случается такое, то это серьезно. Очень досадно, потому что он играл отлично, на своем уровне. Надеемся на его быстрое возвращение, ведь он значительно повысит качество нашей атаки", – заявил наставник "волков" Джан Пьеро Гасперини.

Скорее всего, нападающий возобновится после международной паузы в середине ноября. Таким образом, Дибала пропустит матчи против шотландского Рейнджерс и Удинезе. Единственной опцией в центре атаки римлян остался Артем Довбик.

Напомним, накануне Рома минимально проиграла Милану на выезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!