Милан минимально одолел Рома Довбика

"Волки" снова не реализовали пенальти.
Вчера, 23:56       Автор: Антон Федорцив
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Римляне могли повести в счете в дебюте. Гости подкараулили ошибку обороны "россонери" и вывели на ударную позицию Кристанте, но тот не попал в створ. А потом после углового Ндика чудом не попал в ворота головой.

Рома продолжала выглядеть острее. Однако, под конец первой половины Милан сумел воспользоваться фактически первой возможностью забить. Хозяева разыграли образцовую атаку, на финише которой Леан выложил мяч под удар Павловичу – 1:0.

Со стартом второго тайма "россонери" повысили темп. Вот Риччи пробил мимо ворот. Дальше Фофана и Леан не сумели переиграть Свилара. Впоследствии за голкипера "волков" после рикошета сыграла штанга.

Рома выдержала давление миланцев. А под занавес поединка даже могла вырвать ничью. Пеллегрини со штрафного попал в стенку, в которой локоть выставил Фофана – одиннадцатиметровый. Однако, Дибала не переиграл кипера с отметки.

В конце концов, Милан удержал победный счет и сравнялся с римлянами по очкам (по 21). Обе команды идут в первой четверке Серии A. Украинец Артем Довбик вышел на поле на 77-й минуте и ничем не запомнился.

Статистика матча Милан – Рома 10-го тура чемпионата Италии

Милан – Рома – 1:0
Гол: Павлович, 39

Ожидаемые голы (xG): 3.32 - 2.04
Владение мячом: 37 % - 63 %
Удары: 17 - 20
Удары в створ: 8 - 6
Угловые: 7 - 8
Фолы: 12 - 13

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан Серия А артем довбик

