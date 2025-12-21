iSport.ua
Украинцы в деле? Стало известно, сыграют ли Цыганков и Ванат против мадридского Атлетико

Жирона принимает "матрасники" колектив.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 21 декабря, Жирона принимает мадридский Атлетико в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

В составе Жироны играют два украинца: полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Главный тренер "бело-красных" определился с составом: со стартового свистка сыграют оба украинца.

Начало матча запланировано на 15:00 по киевскому времени.

