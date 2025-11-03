В Сербии тренер умер во время матча своей команды

Матч 14-го тура сербской Суперлиги между Младостью и Радничками завершился трагедией.

В середине первого тайме главный тренер Радничков Младен Жижович неожиданно потерял сознание у боковой линии.

Медики попытались оказать ему помощь, но оказались бессилльны, потому тренера забрала машина скорой помощи.

Матч между командами возобновился, но еще до конца тайма главный арбитр был вынужден снова его остановить. Оказалось, что Жижович умер, так и не доехав до больницу.

Специалисту было 44 года, он воглавил Раднички чуть менее двух недель назад, а ранее работал с Борац Баня-Лука, с которым показывал неплохие результаты в Европе.

