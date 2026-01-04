Брентфорд и Эвертон устроили жаркую перестрелку

В воскресенье, 4 января, Эвертон принимал дома Брентфорд. Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк вышли в стартовых составах своих команд.

Гостям довольно быстро удалось благодаря долгому пасу Янельта, который легко вывел на ударную позицию Игора Тьяго. После этого Брентфорд старался не рисковать и контролировал мяч, замедляя игру.

В конце тайма команды обменялись опасными моментами и крутыми сейвами киперов и ушли на перерыв.

А со стартом второго тайма "пчелы" неожиданно легко дважды расписались в воротах соперника, казалось бы, окончив матч. Но после этого Эвертон наконец включился.

Келлехеру пришлось немало поработать, однако с ударом Бету на 66-й минуте кипер не справился. "Ириски" продолжали пытаться спасти игру, но а 88-й минуте Игор Тьяго оформил хет-трик, похоронив соперника. Однако Эвертон сумел все же отыграть еще мяч в компенсированное время, завершив поединок со счетом 2:4.

Эвертон - Брентфорд 2:4

Голы: Бету, 66, Барри, 90+1 - Тьяго, 11, 51, 88, Коллинз, 50

