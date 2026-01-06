Ювентус легко разбил середняка чемпионата

Во вторник, 6 января, Ювентус отправился в гости к Сассуоло.

Матч начался для хозяев катастрофически. Хоть кипер и сделал пару невероятных сейвов, но отбить автогол своего защитника он не сумел.

Тем не менее, если защитник и потерял уверенность, но Мурич продолжал спасать Сассуоло на протяжении еще почти часа.

В какой-то момент хозяева потеряи бдительность и Ювентус сумел забить еще два гола в течение двух минут. После этого подопечные Аллерги просто удерживали комфортный счет и довели матч до победы.

Сассуоло - Ювентус 0:3

Голы: Мухаремович (автогол), 4, Миретти, 62, Дэвид, 63

