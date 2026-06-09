Кипер ПСЖ может продолжить карьеру в Турции
Вратарь ПСЖ Люка Шевалье может покинуть клуб, пишет L’Equipe.
Напомним, что в течение прошлого сезона француз потерял место в стартовом составе и сейчас его будущее неясно.
Шевалье хочет поскорее узнать у клуба дальнейшие планы касательно него, чтобы определиться с собственными.
Издание утверждает, что уже ряд клубов заинтересовались ситуацией вокруг Шевалье. Наиболее активно ведет себя Бешикташ.
Тем не менее главной сложность трансфера может стать зарплата француза, а также его нежелание переходить в турецкий чемпионат.
Шевалье предпочел бы более престижный вариант. Например, также ходят слухи об интересе к вратарю со стороны Тоттенхэма.
Ранее также сообщалось, что Рома выставила на трансфер Артема Довбика.
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