ЧМ-2026: Анонс дня — США vs Австралия, Шотландия vs Марокко, Бразилия vs Гаити

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 18 на 19 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Второй тур группового этапа Чемпионата мира продолжается.

Бразилия после «серого» старта попытается реабилитироваться в матче против Гаити, а США постараются доказать, что их разгромная победа над Парагваем не была случайностью.

19 июня | 22:00 | США — Австралия

Люмен Филд, Сиэтл, США

Подопечные Маурисио Почеттино чрезвычайно успешно начали свой путь на турнире.

«Звёздно-полосатые» обыграли Парагвай со счётом 4:1, и этот результат был полностью, как говорится, «по игре».

Во втором матче хозяевам будет сложнее, поскольку участие главной звезды США Кристиана Пулишича остаётся под вопросом. Вингер повредил икроножную мышцу.

Австралия же подходит ко второму туру в полном составе.

Судя по первой игре, «соккеруз» будут делать ставку прежде всего на надёжность в обороне. В матче против Турции её на все сто процентов обеспечил Патрик Бич, совершивший восемь сейвов.

В атаке главным действующим лицом должен стать Нестори Иранкунда. Скоростной вингер Уотфорда уже показал, что ни одной обороне на турнире не будет легко против него.

Интересный факт: лучший результат сборной США на чемпионатах мира — полуфинал в 1930 году.

На сайте betking на победу США можно поставить с коэффициентом 1.64, тогда как успех Австралии оценивается коэффициентом 5.33. Коэффициент на ничью — 4.20.

20 июня | 01:00 | Шотландия — Марокко

Джиллетт Стэдиум, Фоксборо, США

Первый матч на этом турнире в определённой степени стал разочарованием для Шотландии.

«Тартановая армия» победила Гаити, но сделала это крайне неуверенно. Соперник подопечных Стива Кларка играл практически на равных с шотландцами.

Тем не менее, как бы парадоксально это ни звучало, матч против Марокко может оказаться проще, поскольку команде Кларка комфортнее действовать вторым номером.

Источник: Getty Images

У команды Мохамеда Уаби всё наоборот. Марокко в матче против Бразилии показало, что их успешное выступление на прошлом чемпионате мира не было случайностью, выглядя значительно лучше на фоне исторического гранда.

Правда, один из ключевых игроков этой команды Аюб Буадди не мог выступать на предыдущем чемпионате мира, поскольку тогда ему было всего 14 лет. В целом эта сборная действительно сильно изменилась в кадровом плане, но не изменилась в плане игровой системы: «атласские львы», как и четыре года назад, делают ставку на компактность обороны и интенсивность прессинга.

Интересный факт: победа над Гаити в первом туре стала для Шотландии первой победой на чемпионатах мира.

Эксперты betking считают фаворитом Марокко, победа которого оценивается коэффициентом 1.72. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.66, а победа Шотландии оценивается коэффициентом 5.50.

20 июня | 03:30 | Бразилия — Гаити

Линкольн Файненшел Филд, Филадельфия, США

Для Бразилии матч против Гаити будет очень важным, поскольку после первой игры на «пентакампеонов» обрушилось немало критики со стороны болельщиков.

В частности, фанаты критикуют Карло Анчелотти за решение не выпускать Эндрика, который провёл великолепную вторую часть сезона в Лионе, даже в концовке встречи. Поэтому матч против явного аутсайдера группы — отличная возможность и предоставить шанс Эндрику, и одержать уверенную победу, чтобы снизить градус напряжения среди болельщиков.

Гаити же относится к числу тех сборных, на которые практически не давит результат. Болельщики этой страны уже рады тому, что их команда представлена на мундиале, а после первого матча поводов для радости стало ещё больше, ведь команда выглядела очень достойно на фоне соперника, который значительно опытнее на международной арене и сильнее по именам.

Это испытание, конечно же, будет гораздо сложнее для подопечных Себастьена Минье, однако если оно будет провалено, вряд ли кто-то сильно удивится.

Интересный факт: сборная Гаити в 1974 году прервала легендарную сухую серию Дино Дзоффа на чемпионатах мира, которая длилась около 1100 минут.

В линии betking можно поставить на победу Бразилии с коэффициентом 1.11, тогда как вероятность успеха Гаити представлена коэффициентом 21.00, а на ничью можно поставить с коэффициентом 10.00.

20 июня | 06:30 | Турция — Парагвай

Ливайс Стэдиум, Санта-Клара, США

Матч первого тура стал настоящим кошмаром для сборной Турции.

Подопечные Винченцо Монтеллы создали огромное количество моментов, но ни один из них не реализовали из-за уже упомянутой великолепной игры сборной Австралии.

Поражение в первом туре нанесло серьёзный удар по амбициям местных чиновников, которые перед турниром заявляли о желании выйти в финал, и теперь как минимум в матче против Парагвая команда не имеет права на поражение.

Точно так же не имеет права на поражение и Парагвай. Подопечные Густаво Альфаро были разгромлены США и теперь должны выиграть хотя бы один матч, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Интересный факт: команды встречались лишь один раз в истории — матч в 1995 году завершился нулевой ничьей.

По версии betking, Турция является фаворитом этого матча: коэффициент на её победу составляет 2.08, тогда как победа Парагвая оценивается коэффициентом 3.80. Ничья оценивается коэффициентом 3.40.

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