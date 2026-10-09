Довбик получил в партнеры именитого ветерана

Маттео Дармиан проведет еще сезон в Италии.

Болонья объявила о подписании Маттео Дармиана.

36-летний итальянец подписал с клубом контракт до конца текущего сезона.

Напомним, что последние шесть сезонов защитник провел в Интере. До этого выступал за Манчестер Юнайтед, Милан, Торино и Парму.

В прошлом сезоне Дармиан провел лишь девять матчей и покинул команду по истечении контракта.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт своего таланта.

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