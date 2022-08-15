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Барселона может в одностороннем порядке расторгнуть контракт со своим форвардом

Брейтуэйт близок к уходу из клуба.
Вчера, 20:56
Мартин Брейтуэйт / Getty Images
Мартин Брейтуэйт / Getty Images
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Барселона готова пойти на конфликт с форвардом Мартином Брэйтуэйтом, чтобы вынудить его уйти. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В стане каталонцев понимают, что датчанин не намерен вести никаких переговоров об уходе. Игрок твердо намерен остаться в каталонском клубе. Барселону данный исход событий не устраивает, так как в клубе хотели либо продать игрока, либо расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон.

Барселону не устраивает такое поведение Брэйтуэйта, ввиду этого клуб не намерен держать игрока, который не хочет идти навстречу.

Также существует вероятность, что клуб расторгнет контракт в одностороннем порядке в последний день трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Пике может отыграть сезон за Барселону бесплатно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона мартин брейтуэйт
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