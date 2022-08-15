Барселона может в одностороннем порядке расторгнуть контракт со своим форвардом
Брейтуэйт близок к уходу из клуба.
Барселона готова пойти на конфликт с форвардом Мартином Брэйтуэйтом, чтобы вынудить его уйти. Об этом сообщает издание Diario Sport.
В стане каталонцев понимают, что датчанин не намерен вести никаких переговоров об уходе. Игрок твердо намерен остаться в каталонском клубе. Барселону данный исход событий не устраивает, так как в клубе хотели либо продать игрока, либо расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон.
Барселону не устраивает такое поведение Брэйтуэйта, ввиду этого клуб не намерен держать игрока, который не хочет идти навстречу.
Также существует вероятность, что клуб расторгнет контракт в одностороннем порядке в последний день трансферного окна.
Ранее сообщалось, что Пике может отыграть сезон за Барселону бесплатно.