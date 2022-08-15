Атлетико на выезде разгромил Хетафе

В понедельник, 15 августа, в рамках первого тура чемпионата Испании Хетафе встречался с Атлетико. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Два гола забил форвард "матрасников" Альваро Мората. Испанец отметился на 15-й и 59-й минутах встречи.

Точку в данной встрече поставил нападающий Антуан Гризманн, забив на 75-й минуте.

Отметим, в следующем туре Ла Лиги Хетафе встретится с Жироной на выезде, а Атлетико примет на своем поле Вильярреал.

Хетафе - Атлетико 0:3

Голы: Мората, 15, 59, Гризманн, 75

Хетафе: Гутьерес, Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Дуарте, Анхилери, Максимович (Сеоане, 63), Арамбарри, Аленья (Порту, 58), Унал, Майораль.

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Витцель, Рейнилду, Сауль (Карраско, 62), Коке, Лемар (Гризманн, 62), Льоренте (де Пауль, 62), Мората, Жоау Фелиш.

Предупреждения: Унал, Аленья.