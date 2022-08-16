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Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас

Удаление Нуньеса в стиле Зидана поставило "красных" в затруднительное положение, из-за которого клуб потерял очки.
Сегодня, 00:02
Ливерпуль - Кристал Пэлас / Getty Images
Ливерпуль - Кристал Пэлас / Getty Images
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В понедельник, 15 августа, в рамках второго тура АПЛ Ливерпуль встречался с Кристал Пэлас.

Первым счет голам в данном матче открыл нападающий гостей Вильфрид Заа. Ивуариец с передачи Эбериче Эзе поразил ворота Алиссона на 32-й минуте.

Почти на экваторе второго тайма удаление в стиле Зидана заработал форвард "красных" Дарвин Нуньес, поставив свою команду в затруднительное положение. Вдесятером Ливерпуль был вынужден отыгрываться.

На удивление многих Пэлас не стал добивать раненого зверя, а сел в оборону, за что всего через пару минут пожалел. Вингер хозяев Луис Диас сравнял счет, подарив мерсисайдцам надежду на три очка в матче.

"Красные" до самого финального свистка контролировали игру, однако вырвать три очка клубу так и не удалось. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Диас, 61 - Заа, 32

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Филлипс (Гомес, 63), Робертсон (Цимикас, 63), Милнер (Хендерсон, 63), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 79), Салах, Диас, Нуньес.

Кристал Пэлас: Гуаита, Клайн, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 79), Эзе (Миливоевич, 79), Шлупп (Олисе, 88), Дукуре (Хьюз, 79), Айю (Эдуар, 63), Заа.

Предупреждения: Диас, Андерсен, Уорд, Эдуар, Гуаита, Цимикас.

Удаление: Нуньес, 57.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Кристал Пэлас
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