Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Турецкий гранд рассматривает как вариант аренды, так и покупки.
Хавбек английского Эвертона Деле Алли может сменить клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересован Бешикташ.
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Коллектив Валерьена Исмаэля может арендовать или приобрести игрока.
Источник отмечает, что англичанин может рассмотреть вариант с "орлами" ради большего количества игрового времени.
Алли перебрался в Эвертон во второй половине минувшего сезона. За "ирисок" полузащитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.