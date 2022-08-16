Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко

Турецкий гранд рассматривает как вариант аренды, так и покупки.

Хавбек английского Эвертона Деле Алли может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересован Бешикташ.

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Коллектив Валерьена Исмаэля может арендовать или приобрести игрока.

Источник отмечает, что англичанин может рассмотреть вариант с "орлами" ради большего количества игрового времени.

Алли перебрался в Эвертон во второй половине минувшего сезона. За "ирисок" полузащитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.