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Футбол

"Больное хвастанье": Менди назвал своей жертве число женщин, с которыми переспал

Француз заигрывал и принуждал девушек к интиму.
Сегодня, 10:14
Бенжамен Менди / PA
Бенжамен Менди / PA
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Защитник Манчестер Сити Бенжамин Менди продолжает находится под следствием в деле по обвинению в многочисленных изнасилований.

Уже очередной день продолжается слушание по делу 28-летнего игрока и его товарища.

Как сообщает The Guardian, одна из жертв Менди в суде заявила, что футболист запер ее в спальне с помощью сенсорного экрана с отпечатками пальцев.

Девушка отказывался от интимной связи и просила выпустить ее, однако француз не захотел делать этого, заявив, что двери все равно закрыты.

Когда девушка вновь заявила, что хочет уйти Менди сказал, что просто посмотрит на нее. Женщина разделась, ведь считала, что выбрала "меньшее из двух зол", чтобы потом с ним не спать. Однако, по словам жертвы, француз не сдержал слово и изнасиловал ее.

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Примечательно, что во время разговора Бенжамин заявил девушке, что у него был секс с 10000 женщинами. Таким образом, он пытался показать, что интимная связь с ним - это привилегия.

Отмечается, что адвокат Менди представил в судье записи, которые женщина в тот вечер отправляла друзьям. В сообщениях есть фразы "буду тра****ся" и "если я когда-нибудь забеременею, то именно сегодня".

Ранее сообщалось, что Бенжамен Менди не признал вину в изнасилованиях.

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